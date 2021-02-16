“PKK’nın sonu geldi”

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz, Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki göstererek biran evvel idam kararının çıkması gerektiğini söyledi.

PKK bitmez diye bir şey yok artık bunların sonu geldi diyen Yorulmaz, "PKK'yı Türkiye Cumhuriyeti içinde istemiyoruz. Devletimizin PKK ile ilişkisi olanların ipini biran evvel çekmesi lazım. Ama devletimiz vatandaşa bırakırsa vatandaş ipi hemen çeker" dedi.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz açıklamasında şunları söyledi:

"Şehit babası olarak bu acıyı ben 1996 yılında yaşadım. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, Türk Milletinin başı sağ olsun. Başta sayın cumhurbaşkanımız, içişleri bakanımız ve meclisimiz PKK'ya kim destek veriyorsa idam etsin. İdam kararı için halka sorarlarsa emin olsunlar ki halkımız 'idam kararı çıksın' der bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin canı yandı, milletimizin canı yandı. PKK ile destekçilerinin zihniyetleri bozuk ve dış güçlerin güdümündeler. Bunlar Türkiye Cumhuriyetinde HDP diye bir parti kurmuşlar şimdi askerlerimize, polislerimize, vatandaşlarımıza düşmanlık ediyorlar. Biran önce HDP milletvekillerinin maaşlarının kesilmesini, malvarlıklarına el konulmasını istiyoruz.

Devletimiz milleti ve bayrağı için var. Devleti, milleti ve vatandaşı bölmeye kalkışanlar için, 13 şehidimiz ile birlikte tüm şehitlerimizin huzur içinde yatmaları için biran önce idam kararı çıkarılsın. Bu PKK bitmez diye bir şey yok artık bunların sonu geldi. PKK'yı Türkiye Cumhuriyeti içinde istemiyoruz. Devletimizin PKK ile ilişkisi olanların ipini biran evvel çekmesi lazım. Ama devletimiz vatandaşa bırakırsa vatandaş ipi hemen çeker. Bizler sayın cumhurbaşkanımıza ve devletimize güveniyoruz eminiz ki terör örgütlerinin hepsinin ipi çekilecek. Bizlerde sayın cumhurbaşkanımızı ve devletimizi destekleyeceğiz başka çaresi yok. Çünkü bizim tek bayrağımız, tek vatanımız var.

Zonguldak'ta şuan 169 şehidimiz 112 gazimiz var. Gazilerimizin sorunları var. Bizler şehit aileleri olarak her Cuma günü evlatlarımızın mezarı başında ağlıyoruz. Bizlere yazık değil mi? Şunu da belirteyim; bizler vatanımız, bayrağımız, milletimiz için canımızı vermeye her zaman hazırız. Benim 2 oğlum daha var bende varım biz kanımızı vermeye hazırız ama PKK'nın biran evvel bitirilmesi gerekiyor. Kim PKK'ya destek veriyorsa Allah bildiği gibi yapsın. Bunlar bebek katillerinin soyları. Bunlar Türk milletinin birlik ve beraberliğini hiçbir zaman bozamayacaklar. Kürt, Türk, Laz diye bir şey yok biz tek milletiz ve kardeşiz. Ama içerde dış güçlerin kumandasında olan hainler var. Bu hainleri ortadan kaldırmak lazım!"