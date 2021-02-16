PKK'ya tepkiler çığ gibi

Geçtiğimiz gün Gara'da Türk Silahlı kuvvetleri tarafından başlatılan operasyon sırasında 2015-16 yıllarının farklı tarihlerinde kaçırılan güvenlik güçlerine mensup 13 kişi haince şehit edilmişti. Saldırının ardından birçok kesimden saldırı kınanmış ve hain saldırıya tepkiler çığ gibi gelmişti. Yapılan hain saldırıya dair bir açıklamada Güvenlik korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman'dan geldi.

Kahraman yaptığı açıklamada, son zamanlarda bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan perasyonların netice verdiğine dikkat çekerek, "Terör örgütü mensubu olan hainlerin inlerine girilmiş ve o inler başlarına yıkılmıştır. Türk ordusunun bu hainler için başlattığı kapsamlı operasyonlar ara, bul ve roket stratejisi çerçevesinde menşeyi ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşı göstermiş olduğu kararlılığın ispatı niteliğindedir." Dedi.

Türk ordusunun gücüne rağmen yaptığı hiçbir operasyonda sivillere zarar verilmediğini ifade eden Kahraman, "Operasyonlarda onların can ve mal güvenliği öncelikli gaye edinilmiştir. 10 Şubat 2021 tarihinde başlatılan başarılı Gara operasyonları neticesinde operasyona katılan askerlerimizden şehitler verdiğimiz gibi bölücü terör örgütü elinde bulunan 13 sivil kardeşimiz de şehit edilmiştir. Terör örgütü bu hareketiyle ne kadar zalim ve alçak oluğunu bir kez daha göstermiş bulunup, amaçlarının kan ve göz yaşı olduğunu kanıtlamıştır." Diye konuştu.

Kahraman konuşmasının devamında, "Hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diler, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Bu menfur olay, her Türk gibi biz Güvenlik korucularını da derinden üzmüştür. Güvenlik korucuları olarak askerlerimizin ve 13 şehidimizin intikamını almak istiyoruz ve bu uğurda bize verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtiyoruz." Dedi.