Son dakika: Altında dev sahtecilik! İşte akılalmaz yöntem

İstanbul merkezli 10 ilde Ocak ayının ilk haftasında gerçekleştirilen kaplama ve ayarı düşürülmüş altın operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ve son zamanlarda kuyumcuların, "düşük ayarlı altın" ve "altınla kaplanmış bakır" ürünlerle ilgili şikâyetleri artınca olayla ilgili operasyon yapılmıştı. Mali Polis, 6 ay önce başlanan çalışmada, kuyumculara kaplama altın veren bazı şüphelilerin izine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışma ile düşük ayarlı ve kaplama altınların üretildiği 8 atölye tespit edilmişti.