Son dakika haber: Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti! Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Türkiye, ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm haberi ile sarsıldı. Edinilen son dakika bilgisine göre, 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu.
Doğan Cüceloğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi | Video
Sevilen psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni merak edilirken polis tarafından ilk incelemeler yapıldı. Polislerin ilk incelemesine göre, Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Gelen son dakika bilgisine göre, Doğan Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp incelemesinden sonra belli olacak.
83 yaşında hayatını kaybeden Cüceloğlu'nun vefat haberi büyük üzüntüye neden olurken devlet erkanı başta olmak üzere başsağlığı mesajları da peş peşe geldi. Öte yandan, Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli sorularının yanıtları da merak konusu oldu.
EMİNE ERDOĞAN'DAN, PSİKOLOG VE YAZAR DOĞAN CÜCELOĞLU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli bilim insanımız Doğan Cüceloğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. O, kendini insanlara adamış, bu kubbede hoş bir sada bırakmayı en güzeliyle ifa etmiş bir değerimizdir. Ardında bıraktığı sevgi ve irfan yolu, herkese ilham olmaya devam edecek. Onu her daim çok özleyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."
"HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden Doğan Cüceloğlu için, "Hepimizi derinden sarstı" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Doğan Cüceloğlu için Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Altun mesajında şunları ifade etti:
"Maarif, iletişim ve psikoloji alanlarının duayeni Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ani ölümü hepimizi derinden sarstı. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?
İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.
Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.
1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemiştir.
1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitapları vardır.