Son dakika haber: Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti! Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

EMİNE ERDOĞAN'DAN, PSİKOLOG VE YAZAR DOĞAN CÜCELOĞLU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI:



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli bilim insanımız Doğan Cüceloğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. O, kendini insanlara adamış, bu kubbede hoş bir sada bırakmayı en güzeliyle ifa etmiş bir değerimizdir. Ardında bıraktığı sevgi ve irfan yolu, herkese ilham olmaya devam edecek. Onu her daim çok özleyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."





"HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden Doğan Cüceloğlu için, "Hepimizi derinden sarstı" dedi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Doğan Cüceloğlu için Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Altun mesajında şunları ifade etti:

"Maarif, iletişim ve psikoloji alanlarının duayeni Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ani ölümü hepimizi derinden sarstı. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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