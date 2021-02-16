Son Dakika Haberleri | İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Yasaklar ne zaman bitecek?

Salgının erken dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu tam gün olarak devam ediyor. Çok sayıda Bilim Kurulu üyesi ve Fahrettin Koca, gerçekleştirilen son toplantı sonrası il bazında kısıtlama kalkmasının söz konusu olabileceğinin altını çizmişti. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıkalanan illere göre koronavirüs vaka sayısı haritasında da, KOVİD-19 vaka sayısındaki düşüş ayrıntılı olarak görüldü. Bu nedenle de yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıtı da merak edilen diğer konu başlıkları arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri!

SON DAKİKA: BAKAN KOCA AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Restoran ve kafelere ilişkin kısıtlamalarda yakın dönemde gevşeme olup olmayacağına yönelik soru üzerine Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Vakanın seyri, salgının seyri bunu belirleyecek ama mart ayından itibaren, özellikle pazartesi gününden itibaren vaka sayılarını il bazında açıklayacağımızı söylemiştim, mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya arttırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da zaten önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Yani bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim."