Son dakika | Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Kar yağışı ne zaman bitecek?

Meteoroloji Müdürlüğü'nden son dakika haberi: İstanbul'a dün etkili olan ve binlerce vatandaşı yolda bırakan birçoğunun da trafikte saatlerce beklemesine neden olan kuvvetli kar yağışı ve fırtına bir süre daha bölgede olacak ve özellikle İstanbul kara teslim olmaya devam edecek! Yıllardır görülmeyen ve adeta hasretle beklenen kar yağışı, İstanbul genelinde ve bölgede etkisini sürdürüyor. Şehirler beyaza bürünürken Meteoroloji'den son dakika uyarıları gelmeye devam etti.