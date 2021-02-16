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: Otomobili kara saplı halde bulundu! 'da genç kayboldu

haberi... 'da Uludağ Üniversitesi'nde olarak görev yapan Mustafa Yalçın'dan (35) sabahtan beri haber alınamıyor. Cep telefonu sinyallerinin Uludağ yolu üzerinden gelmesi üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Yalçın'a ait lüks otomobili kara saplanmış halde kapıları kilitli vaziyette buldu. Genç kalp cerrahı, Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından iz takip köpekleri eşliğinde aranıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 22:30 Son Güncelleme: 16.2.2021 23:30 ABONE OL
Son dakika: Otomobili kara saplı halde bulundu! Bursa'da genç kalp cerrahı kayboldu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın, sabah saat 08:00'de 27 AR 993 plakalı otomobili ile evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

POLİS VE JANDARMAYA HABER VERİLDİ

Saat 11:00'de girmesi gereken ameliyata gitmeyen Yalçın'ı merak eden ekip arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşamayınca evini aradı. Evden sabah saatlerinde ayrıldığı bilgisi üzerine durum polis ve jandarma ekiplerine haber verildi.

OTOMOBİLİ KARA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU

Genç kalp cerrahının cep telefonu sinyallerinin Uludağ yolu üzerinden gelmesi üzerine jandarma ekipleri Uludağ yolu üzerine yoğunlaştı.

Yapılan araştırma neticesinde Mustafa Yalçın'a ait lüks otomobil Uludağ yolu Yiğitali Mevkisi'nde kara saplanmış halde kapıları kilitli vaziyette bulundu.

AFAD VE ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ DE ARAMAYA DAHİL EDİLDİ

Aracın bulunduğu noktadan itibaren doktorun gidebileceği alanlar Jandarma, AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma kiplerinden oluşan 50 kişilik bir grupla aranmaya başlandı. Arama faaliyetlerine AFAD'ın iz sürme köpekleri ile jandarmanın arama kurtarma köpekleri de dahil edildi.

Öte yandan hava sıcaklığının eksi 8 olarak ölçüldüğü Uludağ'da yaşanan kar fırtınası sebebiyle arama kurtarma faaliyetlerinin güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

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Son dakika: Otomobili kara saplı halde bulundu! Bursa'da genç kalp cerrahı kayboldu
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