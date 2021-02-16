Türk milletinden teröre karşı tek yürek

Terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşı şehit ettiği Gara'daki hain saldırının vatandaşlardan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) çok sayıda destek mesajı geldi. O mesajlarda, Türk milleti tek yürek olarak teröre karşı dik duruşunu gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da o mesajlardan bazılarını paylaştı.

İşte o mesajlar:

Van, Tuşba: Ülkemizin başı sağolsun. Rabbim askerlerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun, onlara güç versin. Eğer bugün huzur içinde canım vatanım Türkiye'de yaşıyorsak bunu minnettar olduğum aziz şehitlerimize, fedakar güvenlik güçlerimize borçluyuz. Son nefesimize kadar sizlerin yanındayım

Adana, Seyhan: Bugün aldığımız acı haber beni derinden üzmüş ve etkisinden çıkamadım. Nasıl ki 13 vatandaşımızı sözde cezaevinden çıkarıp şehit ettiyseler biz de kısas uygulayalım.

Siirt, Merkez: Kıbrıs'ta Piyade Astsubay Astçavuş olarak görev yapmaktayım. Burada görevimin bitmesine 4 ay kaldı. Görevimin bu son 4 ayını Irak'ta, Suriye'de yapmak istiyorum. Hain PKK'dan sivil vatandaşlarımızın, silah arkadaşlarımızın intikamını almak istiyorum. Ben canımı, kanımı, her şeyimi vermeye hazırım vatan uğruna. Allah ordumuza, vatanımıza zeval vermesin.

Ankara, Pursaklar: Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Başta PKK bölücü terör örgütüne yönelik olası bir Kandil Dağı Operasyonu'nda ya da herhangi bir terör örgütüne yönelik herhangi bir operasyonda gönüllü olarak görev almak istemekteyim. Devletimin ve milletimin bekası için daima savaşacak kadar genç, bir o kadar da ölebilecek yaştayım.

Şanlıurfa, Suruç: 13 şehit, 13 ocak daha söndü. Şehit haberlerini duyduğumdan beri yerimde duramıyorum. Ordu sefere çıkmış. Vatandaş olarak üzerime düşen tüm görevleri almaya hazırım. Canımla, kanımla ne gerekirse Rabbim yardımcımız olsun. Döktükleri kanda inşallah boğulacaklar.

Hatay, Reyhanlı: Uğrunda ecdadımızın ve şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş kutsal vatan toprağında ekmeğini, suyunu içip vatanına hainlik yapanların aldığı her nefes israftır, israf da haramdır. Kahrolsun hainler, kahrolsun PKK.

Diyarbakır, Silvan: 13 şehidimiz var. Allah devletimize, size, bize sabır versin. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak canımı feda etmeye hazırım. Canım devletime feda olsun. Ölümüne sizinleyim. Kahrolsun PKK, kahrolsun destekçilerine. Görev verirseniz hazırım, her zaman devletimin yanındayım ve emrindeyim.