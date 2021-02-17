Erdoğan'dan kafeler ve restoranlar hakkında son dakika açıklaması: Kafeler, lokantalar ve restoranlar açıldı mı ve ne zaman açılacak?

Kafeler, lokantalar ve restoranlar uzun bir süredir yalnızca paket servis ve 'gel-al' hizmeti ile müşterilerine hizmet veriyor. Koronavirüs vaka sayısındaki düşüşe ve aşılama çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlemesine bağlı olarak bu mekanların yeniden açılacağı tarih de gündemdeki en önemli başlıklardan birisi olarak öne çıkıyor. Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu günlerdir işletme sahipleri tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nda kafeler ve restoranların yeniden açılma durumu değerlendirildi ve Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları geldi.

2021 KAFELER VE RESTORANLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, açıklamalarının bir kısmında kafelerin, restoranların ve lokantaların durumuna da değindi. Mart ayı itibarı ile kademeli normalleşmeye geçileceğinin müjdesini veren Erdoğan, kafeler ve restoranlar açılacak mı sorusu hakkında şunları söyledi: