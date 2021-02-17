Göbeklitepe Parkının açılışı yapıldı

Haliliye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Göbeklitepe Parkının açılışı ile Göbeklitepe Kültürevinin temel atması, düzenlenen törenle gerçekleşti. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Allah kolaylık versin. Yaptığı hizmetlerin bereketini arttırsın inşallah" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vaatlerini bir bir gerçekleştirerek, projelerini hizmete sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan kimlikli parklardan olan Göbeklitepe Parkı ile ihalesi tamamlandıktan sonra yapımına başlanılan Göbeklitepe Kültürevi için temel atma ve açılış töreni düzenlendi. Karşıyaka Mahallesinde bulunan park ve kültürevi için Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde düzenlenen tören, Başkan Mehmet Canpolat'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışı yapılan park ve temeli atılan kültürevinin detaylarını anlatan Başkan Canpolat, söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçireceklerinin altını çizdi.

Başkan canpolat: canı gönülden çalışarak yolumuza devam ediyoruz

Başkan Canpolat, canı gönülden Haliliye'ye hizmet için gece gündüz sahada olduklarını kaydederek, şunları söyledi:"Haliliye İlçemiz için canla başla çıkmış olduğumuz bu kutsal görevde, canı gönülden çalışarak bu şiarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin 31 ilinden daha büyük olan Haliliye ilçemiz, Kovid-19 salgınında da, durmadan yorulmadan çalıştı. Bir taraftan temeller attık, bir taraftan üretim gerçekleştirdik ve diğer taraftan 2020 yılı dolu dolu kapattık. Bugün burada 34 dönüm arazi üzerine kurulu, içerisinde minyatür Göbeklitepe'nin de bulunduğu Göbeklitepe temalı, diyebilir ki; Güneydoğu'nun en iyi, en nezih parklarından olan bir parkın açılışını yapıyoruz. Dünya tarihini değiştiren Göbeklitepe'nin yolu üzerinde bulunan bu parkımız, seçim öncesinde de vaat ettiğimiz temalı parkların birinci etabıdır. Haliliye ilçemizde, 99 dönüm alanda 23 yeni parkı hizmete sunduk. Bir taraftan iş ve işlemlerimizi gerçekleştirip, seçim öncesi vaat ettiğimiz projeleri bir bir yerine getiriyoruz. Bir taraftan açılış, bir taraftan ise 2 bin 500 metrekarelik alana kurulu Göbeklitepe Kültür Evinin temelini atıyoruz. İçerisinde gastronomi merkezi, kütüphane, konferans salonu ve meslek edindirme ofislerinin yer aldığı Göbeklitepe Kültür Evinin temelini burada hep birlikte atmış oluyoruz."

"sözlerimizi bir bir yerine getirdik"

Başkan Mehmet Canpolat, konuşmasının devamında seçim öncesi ve sonrasında verdikleri sözleri bir bir yerine getirerek, planladıkları projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Canpolat, şunları kaydetti:

"Sancaktar Mahallemize bir semt pazarı ve çok amaçlı salon sözümüz vardı. Büyükşehir Belediyesi yer tahsisini yaptı. Bizde projesini çizip ihalesini yaptık. Sözleşmesini imzaladık. Kısa süre içerisinde temelini atmış olacağız. Karşıyaka Mahallemizde sözümüz olan semt pazarı ve spor sahasının ihalesini tamamladık. Şu anda temel kazma çalışmalarımız devam ediyor. Ahmet Yesevi Mahallemizde semt pazarı, spor komplesi ve 3 bin 500 alana yayılmış sosyal yardım işleri binasının ihalesini gerçekleştirdik. Birkaç güne orada da temel atma başlayacaktır. Millet Bahçesi sözümüzü gerçekleştirmek adına Süleymaniye ve Devtyşti mahallesindeki 118 dönümlük alanın ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirildi. İnşallah en kısa sürede çalışmasına başlayacağız. Kırsal ve merkez mahallelere halı saha sözümüz vardı. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlanan halı sahaların açılışını gerçekleştireceğiz. Turizm ve otele yönelik sözümüz vardı. Elimizde mevcut bulunan bir oteli daha iyi değerlendirme adına otel yapılması yönünde inşaat devam ediyor. Bu sayede otel projemizi gerçekleştirmiş oluyoruz."

"hanımlara müjdemiz olsun"

Başkan Mehmet Canpolat, istihdama ve geri dönüşme yönelik çalışmalar yaptıklarının altını çizdiği konuşmasının devamında, hanımlara da müjde verdi. İpekyol Mahallesinde hizmete sunulan Hanımlar Konağının sayısını arttıracaklarını söyleyen Başkan Canpolat, "İstihdam ile alakalı valilik ve büyükşehir ile birlikte çalıştık. Şu anda iki tane fabrikamızın projesi çizim aşamasında. Biter bitmez bin vatandaşımızı istihdam edecek şekilde bu memlekete kazandırmış olacağız. Sıfır atık ile ilgili ise Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin yakinen takip ettiği Haliliye ilçemiz, pilot ilçe seçildi. UNDP ile yapmış olduğumuz protokol gereği bütün şartları yerine getirdik. 10 milyon Türk Lirası değerinde Haliliye'mize ekipman kazandırdık. Hanımlara sözümüz vardı. İpekyol Mahallemizde Hanımlar Konağı açtık. Baktık ki yetmiyor buradan sözümüz olsun Hanımlar Konağının sayısını artıracağız. Güvenli Parklar Projesi kapsamında eski yeni tüm parklarımızda aydınlatma ve güvenlik sistemi ile ilgili ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. İlk etapta 75 parkın ihalesini gerçekleştirdik. Ata Sporları merkezimiz ile çalışmamız devam ediyor. Tek Tek Gençlik Merkezimiz ise ihalesi askıda. Sosyal yardım hizmetinde çığır açtık. 20 bin ailemizin sosyal yardım anlamında kendilerinin yanlarında bulunuyoruz. 3 bin 500 ailenin evlerine her gün aşevimizden sıcak yemekler gidiyor. Söz verdiğimiz gibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, felsefesinde sizlerin de emir ve denetiminde; halkımızın gönlünde bizler durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Beyazgül: birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz

Başkan Mehmet Canpolat'ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa'ya hizmet ettiklerini ifade ederek, "Birlik ve beraberliğin sonucunda nelerin yapıldığını ifade ettim. Aslında her bir ilçe belediye başkanımızı dinlediğimiz de, aynı şeyleri söyleyeceğiz. Biz biriz beraberiz diyecekler. Yine milletvekillerimizle birlikte uyum içerisinden çalışıyoruz. Çalışarak hizmetleri buralara getiriyoruz. Açılışını yaptığımız park ve temel atma töreninin Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Genel başkan yardımcısı usta: başkanımızı tebrik ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Başkan Mehmet Canpolat'ı tebrik ederek başladığı konuşmasında, "AK Parti olarak birileri konuşurken, 'onlar konuşur, AK Parti yapar' diyoruz. Burada da, Haliliye Belediye Başkanımıza, bu hizmetlerinden ötürü ve sosyal belediyecilik örneği olarak Haliliyelilerin emrine sunduğu çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel başkan yardımcısı özhaseki: mehmet kardeşime başarılar diliyorum

Son olarak kürsiye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, yapmış olduğu konuşmada, Başkan Mehmet Canpolat'a başarılar dileyerek, konuşmasında şunları kaydetti:

"Değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Allah kolaylık versin. Yaptığı hizmetlerin bereketini arttırsın inşallah. Bir taraftan bir Büyükşehir'de Zeynel bey kardeşimiz, bir taraftan Eyyübiye'de, Karaköprü'de, Haliliye'de, ilçe belediye başkanı kardeşlerimiz ve taşradaki ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız, Şanlıurfa'ya hizmet etme gayreti içerisinde. Bu parkımızın hayırlı olmasını diliyorum. Mehmet kardeşime başarılar diliyorum. Ankara'da milletvekillerimiz var ama bir fahri hemşeriniz olarak Mehmet Özhaseki kardeşiniz var. Geldiklerinde kapımız sonuna kadar açık ve onların da yanındayım."Konuşmaların ardından konuşmacılar ve davetliler, açılış ve temel atma için kurdaleyi kesip, butona bastılar. Başkan Mehmet Canpolat ve davetliler, daha sonar Göbeklitepe Parkını gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdiler. Hatıra programının ardıdan program sona erdi.

Parkın açılışına katılanlar

Öte yandan düzenlenen programa, Başkan Mehmet Canpolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta ve Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Akay, Mehmet Ali Cevheri, Halil Özşavlı, Zemzem Gülender Açanal, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, 24 ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, 25. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hamide Sürücü ve ilçe belediye başkanları ile muhtarlar, meclis üyeleri, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.