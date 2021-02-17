Kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı? Restoranların ve kafelerin yeniden açılacağı tarih Kabine Toplantısı ile belli oluyor!

Kafeler, lokantalar ve restoranlar uzun bir süredir yalnızca paket servis ve 'gel-al' hizmeti ile müşterilerine ulaşıyor. Vaka sayısındaki düşüşe ve esnafın taleplerine bağlı olarak bu mekanların yeniden açılacağı tarih merak konusu oldu. Öyle ki, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu günlerdir araştırılıyor. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda kafeler ve restoranların açılması da değerlendirilecek.

Son dakika haberi: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yasaklar ne zaman kalkacak sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt buluyor!

KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kabine'nin en çok üzerinde duracağı konu ise hiç kuşkusuz, 'Kafe ve restoranlar açılacak mı?' sorusu olacak. Bu konuda farklı formüller geliştirilmesi, kafe ve restoranların bu formüller ışığında kepenkleri açması bekleniyor. Kafe ve restoranlar için '30-45-50' yöntemi gündemde.