Kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı? Restoranların ve kafelerin yeniden açılacağı tarih Kabine Toplantısı ile belli oluyor!

Kafeler, lokantalar ve restoranlar uzun bir süredir yalnızca paket servis ve 'gel-al' hizmeti ile müşterilerine ulaşıyor. Vaka sayısındaki düşüşe ve esnafın taleplerine bağlı olarak bu mekanların yeniden açılacağı tarih merak konusu oldu. Öyle ki, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu günlerdir araştırılıyor. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda kafeler ve restoranların açılması da değerlendirilecek.Son dakika haberi: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yasaklar ne zaman kalkacak sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt buluyor!
Kabine'nin en çok üzerinde duracağı konu ise hiç kuşkusuz, 'Kafe ve restoranlar açılacak mı?' sorusu olacak. Bu konuda farklı formüller geliştirilmesi, kafe ve restoranların bu formüller ışığında kepenkleri açması bekleniyor. Kafe ve restoranlar için '30-45-50' yöntemi gündemde.
Kafe ve restoranların kapalı alanlarında 10 masa varsa 3 müşteri, açık alanlarda ise 10 masa varsa 5 müşteri alması şartı getirilmesi gündemde. Öte yandan HES kodu uygulamasının zorunlu olması, AVM'lerdeki 3 saat kuralına benzer şekilde müşterinin 45 dakikada mekandan ayrılması istenecek.
Son ve nihai karar Başkan Erdoğan tarafından Kabine sonrası yapılacak ulusa sesleniş konuşmasında açıklanacak.
KISITLAMALAR ESNETİLECEK Mİ?
Koronavirüse karşı alınan hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları 56 saatlik sokak kısıtlaması etkili olmuş, 35 bine dayanan vaka sayısı 5 binlere kadar gerilemişti. Kurallara uyumun azalması, maske, mesafe ve hijyene gösterilen azami özenden taviz verilmesi, mutasyonlu virüsün daha hızlı yayılması ile vakalar yeniden 8 bin civarına yükseldi. Bu da kısıtlamaların esnetilmesi konusunda bir takım soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bilim Kurulu, kısıtlamaların bir süre daha sürmesi yönünde açıklamalar yaparken, bu akşamki Kabine toplantısından sokak kısıtlaması ile ilgili bir karar çıkması beklenmiyor. Kısıtlamaların mart ayından itibaren esnetilmesi gündemde.