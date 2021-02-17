Kağıthane’de istinat duvarı otomobillerin üzerine böyle devrildi

İstanbul'da kar yağışı devam ederken gece saatlerinde Kağıthane''de, daha önce çatlaklar olduğu iddia edilen istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Olay, Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da kar yağışları devam ederken daha önce çatlaklar oluşan taş duvar, büyük bir gürültüyle 4 aracın üzerine yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Duvarın çökme anları caddede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.