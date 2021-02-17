Son dakika: Kimisi ailesine kavuşma kimisi düğün yapma hayali kuruyordu! Gara şehitlerin yürek yakan mesajları





EŞİM ÖNCE KENDİNE SONRA DA ÇOCUĞUMUZA İYİ BAKSIN

29 yaşındaki polis Sedat Yabalak: "Evliyim, 20 aylık bir kızım var. 28 Temmuz'da Lice'de kaçırıldım. Özellikle ben eşim için bir şey söylemek istiyorum; yaptıkları çabaları, girişimleri ve mücadelesini buradan duyuyorum.