Son dakika: 17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte koronavirüs verilerinde son durum

Son dakika haberine göre; artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından alınan tedbirler işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlar da her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor.

17 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ