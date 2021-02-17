SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs vakalarının en fazla olduğu ildi! Valilik harekete geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün Türkiye'deki ilk günlerinden itibaren inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkat çeken Trabzon'da tabloya göre her 100 bin kişide 228.02 vaka tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde diğer illerinin de en üst sıralarda yer aldığı haritanın ardından Trabzon'da harekete geçildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.