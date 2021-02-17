SON DAKİKA! Doğan Cüceloğlu'nun ölüm sebebi hakkında açıklama geldi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü...

Sesli dinlemek için tıklayınız.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada Cüceloğlu'nun evini temizliğe gelen M.Ç. tarafından bulunduğu, kafa kısmında ise düşmeye bağlı kanamanın bulunduğu belirtildi.



Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.02.2021 tarihi saat 14.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesinde, meydana gelen olayda;

Mehmet Doğan CÜCELOĞLU isimli şahsın yaşamını yitirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine; maktulün evinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda maktul şahsın evini haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli şahısla yapılan görüşmede; evin kapısına geldikten sonra 2 defa zile bastığı, kapıyı açan kimse olmadığı, evin içine girdiğinde maktul şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini beyan etmiş, maktulün kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.