Son dakika: Karşılıksız aşk cinayetinde flaş gelişme! Ayşegül'ü intihar etmekle tehdit etmiş...

'İLİŞKİMİZİ KİMSENİN BİLMESİNİ İSTEMEDİ'

Sanık Muharrem Eralp'in yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanıklardan tutuklu sanık Muharrem Eralp, Bayram Eralp ve sanık avukatları duruşmaya katılmak üzere hazır bulunurken mağdur Murat Eralp, mağdur Meryem Eralp ve müştekiler Rıfat Aktürk, Hilal Sözmez, Hatice Aktürk ve müşteki avukatları da duruşmaya katılmak üzere mahkeme salonundaydı. Ayrıca duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı da katıldı. Tutuklu sanık Muharrem Eralp, duruşma esnasındaki savunmasında maktül Ayşegül Aktürk'ün 2015 yılında mahallelerine taşındığını, bu şekilde tanıştıklarını ve günden güne samimiyetlerinin arttığını, bir süre sonra aralarında duygusal ilişki başladığını ve maktülün bu durumu kimsenin bilmesini istemediğini ifade etti.

BAŞTA İNTİHAR ETMEKLE TEHDİT ETMİŞ

Tutuklu sanık Muharrem Eralp savunmasının devamında 'Ben ilişkimizden İlknur'a bahsedince Ayşegül bana trip atmaya başladı. Aramız bozuldu. Bir kez kendisini intihar etmekle tehdit ettim. Sahile indim. Olayı ailem de öğrenince iş emniyete intikal etmişti. Olay günü de bahçeye indim. Orada kendisiyle karşılaştım. Beni görünce bağırmaya başladı. 'Ben de burada oturuyorum' dedim. Bana 'Ya ben seni geberteceğim ya da sen kendini gebert' dedi. Çok üzüldüm. O sırada gözüm bahçe duvarının yanındaki bölmede bulunan bıçağa takıldı. Gittim bıçağı aldım. Kendisine hala aynı mı düşünüp düşünmediği sordum ve sol elimin bileğini kestim. Bıçağı kalbime saplayarak ölmek istedim. Ben bıçağı kendime saplıyorum sandım. Sonra maktül birden yere düştü ben

de elimde bıçakla onun üstüne düştüm. O sırada kardeşlerim Murat ve Meryem'in bize doğru koştuğunu gördüm.' şeklinde devam etti.

'PLATONİK AŞIK OLDUĞUMU KABUL ETMİYORUM'

Savunmasının devamında maktülün çocukların da yanlarına geldiğini, kendisinin sonrasında emniyete götürüldüğünü söyleyen tutuklu sanık Muharrem Eralp, savunmasını 'Ben başta kendisinin öldüğünü bilmiyordum. Adliyede avukat söyleyince kriz geçirdim. Bu olaylar yaşandığı için pişmanım. Ben maktülü çok seviyordum. Ama ben platonik aşık olduğumu kabul etmiyorum.' şeklinde sonlandırdı. Sanık Bayram Eralp ise savunmasında, olay günü sabah sesler duyduğunu, gittiğinde 3 çocuğunun ve 1 kadının yerde yattığını gördüğünü, polis ve ambulansın geldiğini, o esnada bahçede bulunan bıçağın üstüne yanlışlıkla bastığını, sonrasında komşuları Yunus Emre'ye 'Bu bıçağı uzaklaştır da kismeye zarar gelmesin.' dediğini, niyetinin kimseye zarar gelmemesini sağlamak olduğunu ve ailesinde hiç suça karışmışlık olmadığını söyleyerek, 'Benim çocuklarım sütten çıkmış ak kaşıktır.' dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Müşteki Rıfat Aktürk ise mahkemede 'Sanık benim kardeşimi katletti. Ben kardeşimi memlekete gömdüm. Çocukları şu an benim yanımdadır. Sanıktan şikayetçiyim.' dedi. Duruşma devamında dava dosyasındaki tanıklar da dinlendikten sonra İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Muharrem Eralp'in tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteleme kararı aldı. Duruşma bitiminde müşteki avukatı yaptığı açıklamada, sanığın mahkemede ifadesini değiştirdiğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için her şeyi yapacakları söyledi.