Son dakika: Kritik Kabine toplantısı başladı! Masada kısıtlamalar ile ilgili kararlar var...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Ana gündemi koronavirüsle mücadele olan toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor.
'YERİNDE KARAR' DÖNEMİ BAŞLADI
Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı öncesi dün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir araya geldi. Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, YÖK'e hibrit eğitim önerilirken, yeni dönem duyuruldu. Bakan Koca imzalı açıklamada, 'Yerinde Karar' dönemine vurgu yapıldı; "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz." denildi.
BAKAN KOCA KABİNE'DE SUNUM YAPACAK
Kabine'nin en önemli gündem maddesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilip, gevşetilmemesi olacak. Vaka sayılarının ve mutasyon gelişmelerini yakından takip eden Bilim Kurulu'nun önerilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Erdoğan ve diğer bakanlar ile paylaşacak. Bakan Koca, kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı yazılı açıklamada, yüz yüze eğitim ile ilgili heyetin kararını açıkladı. Bakan Koca, "Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrim içi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yükseköğretim Kurulumuza iletilmiştir. En kısa zamanda özlediğimiz günlere sağlıkla kavuşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı. Üniversitelerde yeni dönemde uygulamalı derslerin yüz yüze yapılması beklenirken, 1 Mart'ta ilkokul ve liselerdeki kademeli yüz yüze eğitim ile ilgili de değerlendirme yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çalışmalardaki son durumu aktaracak.
EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU: KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Kabine'nin en çok üzerinde duracağı konu ise hiç kuşkusuz, 'Kafe ve restoranlar açılsın mı?' sorusu olacak. Bu konuda farklı formüller geliştirilmesi, kafe ve restoranların bu formüller ışığında kepenkleri açması bekleniyor. Kafe ve restoranlar için '30-45-50' yöntemi gündemde.
Kafe ve restoranların kapalı alanlarında 10 masa varsa 3 müşteri, açık alanlarda ise 10 masa varsa 5 müşteri alması şartı getirilmesi gündemde. Öte yandan HES kodu uygulamasının zorunlu olması, AVM'lerdeki 3 saat kuralına benzer şekilde müşterinin 45 dakikada mekandan ayrılması istenecek. Son ve nihai karar Başkan Erdoğan tarafından Kabine sonrası yapılacak ulusa sesleniş konuşmasında açıklanacak.
KISITLAMALAR ESNETİLECEK Mİ?
Koronavirüse karşı alınan hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları 56 saatlik sokak kısıtlaması etkili olmuş, 35 bine dayanan vaka sayısı 5 binlere kadar gerilemişti. Kurallara uyumun azalması, maske, mesafe ve hijyene gösterilen azami özenden taviz verilmesi, mutasyonlu virüsün daha hızlı yayılması ile vakalar yeniden 8 bin civarına yükseldi. Bu da kısıtlamaların esnetilmesi konusunda bir takım soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bilim Kurulu, kısıtlamaların bir süre daha sürmesi yönünde açıklamalar yaparken, bu akşamki Kabine toplantısından sokak kısıtlaması ile ilgili bir karar çıkması beklenmiyor. Kısıtlamaların mart ayından itibaren esnetilmesi gündemde.
TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ STRATEJİLER
Kabine'nin bir diğer önemli konusu terörle mücadelede gelinen nokta ve bundan sonra izlenecek yol haritası olacak. Pençe Kartal-2 Harekatı ele alınacak, Eren operasyonlarındaki son durum hakkında bilgi verilecek. Olası sınır içi ve sınır dışı operasyonları değerlendirilecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantıda sunum yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diplomasi alanında sunum yapacak. Çavuşoğlu'nun sunumunda ABD ve AB ile ilişkiler. Doğu Akdeniz, Irak ve Suriye konularının ele alınması bekleniyor.
Kabine'de yeni anayasa çalışmalarına dair konular da gündeme gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de ulusa sesleniş konuşması yapacak. Erdoğan alınan tüm kararları tek tek duyuracak.