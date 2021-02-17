SON DAKİKA: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek sorusu için gözler Kabine Toplantısına çevrildi!

Son dakika haberleri... Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şu anda gerçekleşen Kabine Toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı devam ediyor. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini ise koronavirüs tedbirleri oluşturuyor. Restoranların açılmasından sokağa çıkma yasağına, yüz yüze eğitimden bölgesel kurallara birçok konunun masada olduğu Kabine Toplantısında, önemli kararlar alınacak.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...

Aşılama çalışmalarında ikinci doza geçilmesi ve vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak yasaklar ne zaman bitecek sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, bir süredir hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise 56 saat kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı ile beraber hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kalkacak mı, yasaklar ne zaman bitecek sorularının da yanıt bulması bekleniyor.

17 ŞUBAT HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bu son dakika gelişmesinin akabinde, sokağa çıkma yasağı saatleri de merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığından 17 Şubat hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak şu paylaşıldı;