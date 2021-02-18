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Haberler Gündem Haberleri 18 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 18 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri

son dakika açıklanıyor! ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri

2020 yılının Mart ayından ülkemizde etkilerini göstermeye başlayan salgına ilişkin “corona virüsü son dakika” başlığıyla yeni haberler gelmeye devam ediyor. ve Twitter hesabı üzerinden son durum değerlendirmeleriyle paylaşılan günlük corona virüs tablosu verilerine göre ilk vakadan 18 Şubat 2021 tarihine kadar toplamda 27 bin 738 kişi vefat etti. Öte yandan bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 18 Şubat koronavirüs tablosu ile tüm günlük son durum detayları…

Giriş Tarihi: 18.2.2021 18:28 Son Güncelleme: 18.2.2021 18:28 ABONE OL
18 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 18 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri

Küresel anlamda salgın oluşturmasının ardından 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakası teşhis edilen pandemiyle ilgili "corona virüsü son dakika" haberleri geliyor. Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşılan en son corona virüs tablosu verilerine göre 18 Şubat tarihi itibariyle ülkemizde toplam 2 Milyon 609 bin 359 kişiye koronavirüs vaka tanısı koyuldu. Diğer yandan bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum bilgilerini merak edenler 18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor.

SON DAKİKA -18 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanlığı resmi site aracılığıyla paylaşılan 18 Şubat koronavirüs tablosu ile birlikte son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat, ağır hasta sayısı verileri şu şekilde;

17 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 325
  • HASTA SAYISI: 649
  • VEFAT SAYISI: 86
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 209

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ile salgının seyri...

16 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 906
  • HASTA SAYISI: 658
  • VEFAT SAYISI: 90
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 189

15 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 945
  • HASTA SAYISI: 660
  • VEFAT SAYISI: 91
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 106



14 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 287
  • HASTA SAYISI: 666
  • VEFAT SAYISI: 94
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 910
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18 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 18 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri
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