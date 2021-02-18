18 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 18 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri

Küresel anlamda salgın oluşturmasının ardından 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakası teşhis edilen pandemiyle ilgili "corona virüsü son dakika" haberleri geliyor. Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşılan en son corona virüs tablosu verilerine göre 18 Şubat tarihi itibariyle ülkemizde toplam 2 Milyon 609 bin 359 kişiye koronavirüs vaka tanısı koyuldu. Diğer yandan bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum bilgilerini merak edenler 18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor.

SON DAKİKA -18 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanlığı resmi site aracılığıyla paylaşılan 18 Şubat koronavirüs tablosu ile birlikte son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat, ağır hasta sayısı verileri şu şekilde;