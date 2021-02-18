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’da operasyonu: 8

'da terör örgütü 'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 18.2.2021 09:18 ABONE OL
Adana’da DEAŞ operasyonu: 8

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ örgütüne mensup oldukları, Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttükleri, daha önce yakalanan teröristlerle bağlantılı oldukları, sosyal medya üzerinden propaganda yapan 9 kişiyi tespit etti. 5'i Suriye, 4'ü Irak uyruklu 9 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Polis tarafından 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller elegeçirildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 1 kişi ise aranıyor.

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Adana’da DEAŞ operasyonu: 8
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