FETÖ’den aranan eski polis saklandığı evde yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli iken 15 Temmuz darbe gecesi sonrası FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen A.K. meslekten ihraç edildi. Polis, darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında aranma kararı çıkartılan A.K.'nin sürekli imaj değiştirerek Konya'da gizlendiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.K.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.