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’den aranan eski polis saklandığı evde yakalandı

’da daha önceden görevinden ihraç edilen ve 2016 yılından beri terör örgütü üyeliğinden aranan eski polis A.K. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 18.2.2021 16:41 ABONE OL
FETÖ’den aranan eski polis saklandığı evde yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli iken 15 Temmuz darbe gecesi sonrası FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen A.K. meslekten ihraç edildi. Polis, darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında aranma kararı çıkartılan A.K.'nin sürekli imaj değiştirerek Konya'da gizlendiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.K.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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FETÖ’den aranan eski polis saklandığı evde yakalandı
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