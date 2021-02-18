'İşçimizi çıkarmıyoruz, destek oluyoruz'

Akdeniz Belediyesi Binası önünde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi protokolüne Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve işçiler katıldı. Gültak, "Bütün seçimlerde belediye gelir, başkan seçilir, işçilerin yarısı işten çıkar. Kimisi bunun adına performans der, kimisi de başka bir şey der. Ben mesaisine uyan, güler yüz gösteren hiçbir işçiyi çıkarmayacağıma dair söz vermiştim. Aradan 2 yıl geçti ve ben sözümde durdum" diye konuştu.

Türkiye'de işçi çıkarmayan ender belediyelerden olduklarını belirten Gültak, "Hiç kimsenin siyasi görüşü benim için önemli değil, dili, dini ve ırkı önemli değil. Akdeniz'de çalışan herkesin yüzü gülüyor çünkü, akşam eve gittiklerinde ertesi gün bir işi olduğunu biliyor hepsi. Ben burada olduğum sürece de bu garanti. Bugün insanlar gece yarısı gelen bir mesajla ertesi gün işsiz kaldıklarını öğreniyorlar. Bu kaygıyla yaşanır mı?" dedi.

'İŞ, EKMEK VE NAMUS KADAR ÖNEMLİ'

Gültak, "Geçmiş dönemlerde maaşlarda 4-5 ay geç almalar oluyordu. Şuan ayın 15'i dediğinde herkesin maaşı kuruşu kuruşuna yatıyor. Bana göre iş ve ekmek namus kadar önemlidir. Kimsenin işiyle ekmeğiyle oynamayacaksın. Şuan 232 milyon borçla bu belediyeyi devraldık. Mersin merkezdeki en borçlu belediye konumundayız. Buna rağmen işçimize gücümüzün yettiğinin üstünde vermeye çalışıyoruz. İşçilerimizin en düşük net maaşı, 2 bin 400 liradan 3 bin 200 liraya çıktı" dedi.

HAK-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "Bizim istediğimiz sendikalık da işte bu şekilde. İşçiye zarar vermeden, işverene zarar vermeden, kavga etmeden toplu iş sözleşmesi imzalamak. Elde bulunan imkanlar doğrultusunda en güzelini yapmaya çalışıyoruz" dedi.