Midyatlı Şehit askerin adı okulda yaşayacak

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Bağdere jandarma karakoluna 2010 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Onbaşı Salih Albayrak'ın adı köyündeki bir okula verildi. Mardin'in Midyat İlçesi'ne bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'nde yaşayan şehit Salih Albayrak'ın babası Mehmet ve annesi Asya Albayrak'ın talebi üzerine Midyat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine Mardin Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile okulun 'Cumhuriyet 75. Yıl Ortaokulu' olan ismi 'şehit Onbaşı Salih Albayrak Ortaokulu' olarak değiştirildi. 154 öğrencisi bulunan okulunun isminin değiştirilip yeni tabelanın okula asılması nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve şehit ailesi birlikte okulu ziyaret ettiler. Daha sonra şehit babası Mehmet Albayrak, Okul Müdürü İzettin Cemiloğlu, Müdür Yardımcısı Ayşe Bozkurt ile birlikte İlçe Kaymakamı Tekin Dundar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ı makamlarında ziyaret ederek, çiçek verip isim değişikliği için teşekkürlerini iletti.





Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okul ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Şehidimizin babası, ailesi, bizden okula şehidimizin isminin verilmesini talep etmişti. Bizlerde Kaymakamlık olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli yazışmayı yaptık ve onayımızı aldık. Bugün de tabela asma törenimizi yaptık. Biz bu vatan için, geleceğimiz için, ülkemiz için hayatını ortaya koyan şehidimizin ismini buraya vermekle aynı zamanda çocuklarımıza kimi örnek alacaklarını, hangi değerler uğruna mücadele etmesi gerektiğini, can vermesi gerektiğini öğrenmiş olacaklar. Bu şekilde hem şehidimizin ailesinin gönlünü hoş etmiş oluyoruz, hem ruhunu şad etmiş oluyoruz hem de öğrencilerimize örneklik teşkil etmesi açısından önemli buluyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Şehit babası Mehmet Albayrak da, "Onlara teklif ettik benim şehit oğlum Salih Albayrak isminin verilmesini. Beni birde annesini çok sevindirdiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bilhassa Mardin Valimiz, Midyat kaymakamımız, Midyat Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan, çok teşekkür ederim onlara. Allah onları bu dünyada ahirette sevindirsin" dedi.



Şehidin Annesi Asya Albayrak ise, "Çok mutluyum. Bu okulda bizim oğlun ismini verdiler. Çok sağ olun, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim." dedi.