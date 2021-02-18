Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 24'üncü hafta

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK", "Tırnakçı HDP", "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları attı.

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, "Ben oğlum için HDP'nin önüne geliyorum. Oğlum dönmeyene kadar ben buraya gelmeye devam edeceğim. Allh korkuları yokmu, çocujklarımızı getirip bize teslim etsinler. Yeter ne hakları var bize bunu yapmaya. Kurban bayramında benim oğlumu alıp götürdüler. Yapabilen varsa oğlumu getirsin. Oradaki zalimler çocuğumu getirsin. Yeter. Milletin çocuklarını götürenlerin Allah belasını versin. Oğlum Metin neredeysen gel annene. Ben biliyorum ki çocuğum fırsat bulduğunda bana gelecek. Oğlum neredeysen gel anne ve babana. Oğlum kendi isteğiyle gitmedi oraya. Oğlumu kaçırıp götürdüler. Seni çok özledim oğlum geri gel. Babası kahrından ölmek üzere. Babası 3 defa anjio oldu. Oğlum babasının yanına gelsin artık yeter" dedi.

Kadınlar HDP önünde bir süre slogan atıp yürüdükten sonra dağıldılar.