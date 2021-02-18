Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem aplikasyonunu duyurdu: Enkaz altından sinyal verebilecek...

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir afet oluyor, herkes telefona sarılıyor, sokaklara dökülüyor. Telefonlar kilit, yollar kilit. 2020'deki tüm depremlerde bunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Bu konuda beraber iletişimi sağlayabileceğimiz bir sistem için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız ile oturduk. Operatörlerle bir araya geldik. Bu bize başka bir şey sağladı. Operatörlerimizin ve bakanlıklarımızın içinde olduğu adım attığımız yeni bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamada ne olacak, yine akıllı telefonlara indirilecek. Afet esnasında, sonrasında lazım olan pratik bilgiler olacak. Toplanma ve barınma alanlarımız ile ilgili 26+1 gruplarımız var. Bu çalışma gruplarında İstanbul'da 500 saati aşan çalışma yaptık. Neden İstanbul'a bu kadar asıldık, ABD'yi yeniden keşfetmeyelim. Burada ne yapıyorsak, diğer yerlerde de yapabiliriz.

Öğrenerek de güncelleyerek de yürüttüğümüz çalışmalar... 2-3 ayda 2900 olan toplanma alanını İstanbulda 5400'ün üzerine çıkardık. Kişi başına düşen toplanma alanı 1.29 metrekareydi, şimdi 2.85 metrekareye çıkardık. Daha da atırmaya çalışıyoruz. Yeni satın alınan telefonlara bu uygulama yüklenmiş olarak satılacak. Toplanma alanına kişiyi telefon götürecek. Her apartmanda broşürler vasıtasıyla bunu sağlamış olabileceğiz. Acil kodlu aramalar bu uygulamadan sağlanabilecek. Enkaz altında ise enkaz altından bu uygulama ile sinyal verebilecek. Böyle bir yazılım ortaya konulmaktadır. Faydalı olacağını düşünüyorum.

Millet bize imkan vermiş. Sorumluluğumuz başka noktadadır. Bu nesil her şeyi gördü. Milli değerlerine, inançlarına saldırı gördü, terör gördü, darbe gördü, ihanet gördü. Bizim yapacağımız şey, gelecek nesillerin, gençlerimizin bunları yaşamamsını sağlamak için sağlam zemini oluşturmamız gerek.

Ben Marmara Depremi'ni yaşayan insanlardan biriyim. O günleri gördük. Oradan sonra ciddi bir toparlanma içerisindeyiz. Arkadaşça, hasbice söylüyorum, kardeşçe söylüyorum, bunu tutup yönetmeliyiz.

Afet öncesi yapabileceğimiz 1 liralık yatırım, afet sonrası 7 liralık yatırımı karşılamaktadır. Öyle afetler yaşadık ki bu 1'e 500 oldu.

2022 yılında da afet bilincini artırmak için bir başka tema ilan edilebilir.

Ülkemizde kaydedilen depremlerde yüzde 43 bin artış var. 7 ve üzerindeki depremler hepimiz için bir risk oluşturuyor. Hemen hemen tüm deprem uzmanları aynı noktada. Bunu öteleyemeyiz. Afet müdahale konusunda ciddi yol kat ettik. Eskiden kurumların entegrasyonu zayıftı, müdale gücümüz azdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın sayılı kurumları arasına giren aFAD ile her yerdeki depreme müdahale edebiliyoruz. Dünyanın en büyük 2'nci afet izlemesine sahibiz. Tatbikatlar yapıyoruz, bine yakın toplantı yaptık. Türkiye genelinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı li ile kentsel dönüşümlerin bi kısmı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Hiçbir tedbiri yeterli görmek mümkün değildir. Afet bilincini oluşturmak gerek. Afet bilincinin, doğru davranışın ne kadar önemli olduğunu Elazığ'daki depremde herkes gördü. Basın mensubu arkadaşlarım bir slogan arıyorsa şunu yazabilirler. Afet Bilgisi eşittir Hayat Bilgisi. 2021 yılını bu yüzde Afet Eğitim Yılı ilan ettik. Hedefimiz 51 milyon insanımıza çevrimiçi, yüz yüze eğitimler ile ulaşmak.