Son dakika | Teröristler 13 şehidin infaz emrini böyle vermiş!

Gara'da 13 şehidimizin infaz emrini veren teröristlerle ilgili son dakika haberi: Kuzey Irak'ın Duhok ketine bağlı Kanimasi, Amediye ve Şeladize ilçeleri üçgenindeki stratejik bir noktada yer alan ve ikinci Kandil olarak bilinen Gara Dağına yönelik 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekâtının ayrıntılarına SABAH ulaştı.

İşte eli kanlı terör örgütü PKK'nın yaptığı katliama ilişkin elde edilen son dakika bilgileri, emri veren hainlere ilişkin görüntüler ve tüm detaylar;