AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Kongre süreçlerimizi tamamladık. Her bitişi bir başlangıç olarak görüyor ve nihayete erdirdiğimiz kongrelerimizin büyük bir şahlanışa vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Malatya İl Teşkilatı kongre sürecini tamamladı. Bugün gerçekleştirilen kadın kolları kongresi ile sürecin tamamlandığını ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da kongrelerin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Kahtalı, "Kongrelerimiz ile adeta heyecanımızı, coşkumuzu ve bu kutlu davaya olan inancımızı yeniledik. Malatyalı gençlerimizin, kadınlarımızın, dava arkadaşlarımızın enerjisi ile tazelendik. Allah hepsinden razı olsun. Birliğimizi ve beraberliğimizi daha çok perçinlediğimizin kongrelerimizin büyük şahlanışa vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği üzere AK Parti, kendini yenileme kabiliyeti yüksek bir partidir. Her seçimde her kongrede kadrolarımızı sürekli yeni isimlerle, yeni seslerle, yeni nefeslerle tahkim ederek, yönümüzü geleceğe dönerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE DURAMAYACAKLAR

Siyasette hizmet mücadelesinin bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Kahtalı, "Ben bu vesile ile teşkilatımızın her kademesinde sorumluluk üstlenmiş dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler emeğinizle ve fedakârlığınızla çok önemli görevler ifa ettiniz, etmeye de devam ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.



AK Parti'nin, 11,5 milyon üyeyle Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olduğunu dile getiren Milletvekili Kahtalı, "Liderimizin, Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği gibi AK Parti'de önce millet, önce memleket diyen herkese yer vardır. AK Parti yıllardır bu düstur ile çok büyük hizmetlere imza atmıştır. Elhamdülillah artık gündemi belirlenen bir Türkiye yok, gündem belirleyen bir Türkiye var. Artık eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan tarıma kadar her alanda adeta çağ atlamış bir Türkiye var. Bugün geçmişle mukayese edilmeyecek kadar güçlü Türkiye var" ifadelerine yer verdi. "Milletimiz bizden hizmet bekliyor" diyen Kahtalı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kim ne derse dersin milletimizden aldığımız güçle durmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Heves sahiplerini bir kez daha hüsrana uğratacağız. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar büyük Türkiye'nin ve kutlu davamızın önünde duramayacaklar. Asıl yapacaklarımız daha ileridedir. Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır."