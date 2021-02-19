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AK Partili Karaaslan’dan Başkan Beyazgül’e ziyaret

AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi dolayısıyla kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 19.2.2021 19:10 ABONE OL
AK Partili Karaaslan’dan Başkan Beyazgül’e ziyaret

AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi dolayısıyla kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bir araya gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Başkan Beyazgül ve ilçe belediye başkanları bir süre gönül belediyeciliği üzerine Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlar ve devam eden projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Ziyarette, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Ak Parti MKYK üyesi Vidan Polat, Ak Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Ak Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de eşlik etti.

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AK Partili Karaaslan’dan Başkan Beyazgül’e ziyaret
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