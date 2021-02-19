Bakan Gül Sakarya Büyükşehir’de

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Bakan Gül, "Bizim siyaset anlayışımız milletimizin duasını almak, Allah'ın rızasını kazanmak üzerinedir. Sakarya'ya inşa edeceğimiz yeni adalet sarayı ve adli tıp projeleri ile ilgili önemli gelişmeler kaydettik. Bu şehirde tamamladığımız ve devam eden kıymetli projelerimiz var. İnşallah en kısa zamanda projelerimizi Sakaryalı hemşerilerimizle buluşturacağız" dedi

Bir dizi programa katılmak üzere Sakarya'ya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Ekrem Yüce'nin karşıladığı heyette Bakan Gül'ün yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'te yer aldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü Sakarya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Yüce, "Sakarya deniziyle, nehriyle yaylalarıyla, dağlarıyla tabiat zengini bir şehirdir. Şehrimizde aynı zamanda sekiz tane de organize sanayi bölgemiz vardır. Başarılı sanayi kuruluşlarımız ile birlikte ihracatta Türkiye'de 7. sıradayız ve daha da iyi noktalara ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Önemli sektörlerin üretim merkezi Sakarya'dır. Hamdolsun şehrimiz tarımı, sanayisi, turizmi ve sahip olduğu imkanların yanı sıra farklı kimlik ve kültürlerin de buluşma noktasıdır. İnşallah farklılıkların zenginlik olduğu şehrimizi en güzel şekilde geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Sakarya'nın her geçen gün hızla gelişen ve büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Yüce, "Sakarya için yaptığımız hizmetler, hayata geçirdiğimiz projeler ile şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Sorumluluğumuz altında olan 2 bin kilometre yol ağı için 800 bin tonu aşkın asfalt çalışması gerçekleştirdik. Gönül belediyeciliğimize yakışır bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte biz çalışmalarımızı sürdürürken sırtımızda kambur haline gelen en önemli maddi konularımızdan biri 1999 yılında yaşanan depremde alınan kredi ile alakalıydı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu zamana kadar her ay 6 Milyon TL bu krediye ödüyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siz değerli bakanlarımız sayesinde çok şükür bu maddi yükten kurtulduk. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza Sakarya'ya olan yakın ilgilerinden dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce, "Şehrimizin gelişim ivmesine hız kazandıracak ve çözüme kavuşacağından şüphe duymadığımız iki tane daha konu var. Bunlardan ilki Büyükşehir Belediyeleri arasında maliye payında en düşük payı alan şehir olmamız. Şehrimizi ekonomik anlamda zorlayan bir diğer konu ise her ay ödenen 10 Milyon TL'lik vergi iadesidir. Şehrimiz için büyük önem taşıyan bu konuların çözüleceğinden hiç şüphe duymuyoruz. Pandemi nedeniyle çözümünün geciktiğine inanıyoruz. Tüm bu konuların haricinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın ve partimizin hizmetindeyiz. Yapılan hizmetlerimiz ile gönüller kazanmaya ve şehrimizi her geçen gün daha ileri taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Gül, "Sakarya'da adalet konularını kapsayan çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sakarya'ya inşa edeceğimiz yeni adalet sarayı ve adli tıp projeleri ile ilgili önemli gelişmeler kaydettik. Bu şehirde tamamladığımız ve devam eden kıymetli projelerimiz var. İnşallah en kısa zamanda projelerimizi Sakaryalı hemşerilerimizle buluşturacağız. Bizler için aslolan vatandaşlarımıza hizmet etmektir" dedi.

Bakan Abdülhamit Gül, "Sakarya her zaman yanımızda olmuş ve desteklerini hiçbir zaman esirgememiştir. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın Sakarya'ya ve Sakaryalılara olan sevdasına şahidim. Aynı zamanda bugün de yakından gördüm ki Sakaryalı vatandaşlarımızın da Cumhurbaşkanımıza olan sevdası çok büyük. Bizler gibi vatanına, milletine ve bayrağına aşık insanların en büyük anlamlarından biri milletine hizmet etmektir. Bizim siyaset anlayışımız milletimizin duasını almak, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Rabbim hizmetlerimizi vatandaşımıza mahcup olmadan hayata geçirmeyi nasip etsin. İnşallah daha güçlü Türkiye'yi daha büyük Sakarya ile inşa edeceğiz. Bu program münasebetiyle bir kez daha Sakaryalı vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kıymetli başkanımıza ise başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Yüce, Bakan Gül'e Tarihi Çark motifi yer alan hediye takdim etti.