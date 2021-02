Binali Yıldırım: Değişimi ve dönüşümü ıskalamamalıyız

Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcileri, Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen 'Reel sektör değerlendirme' toplantısında bir araya geldi. Toplantıya İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Yaşar Çakmak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, OSB Başkanları, Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz katıldı.

ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ



Programda sanayiciler adına konuşan Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz'ın bölgelerinde birbirinden değerli işletmelerin her anlamda yanında olmak, iş birliğini tanınır hale getirmek ve ağını genişletmek için çalıştıklarını, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda 2023 ve diğer hedeflerini ulaşılabilir hale getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

HER YERDE GÜVENLİK VAR



Geçtiğimiz günlerde şehit verdiğimiz vatan evlatlarına Allahtan rahmet ve ailelerine sabır dileklerinde bulunarak sözlerine başlayan Binali Yıldırım, terör ile mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam ediyor. 2016 yılında 65. Hükümette Başbakanlık görevine başladığımda ifade ettiğim birinci husus 'terör'dü ve şöyle demiştim 'Terörü bu ülkenin gündeminden en aşağı sıralara düşüreceğiz'. Elhamdülillah bu noktaya geldik. Bugün sınırlarımız dâhilinde her yerde güvenlik var, vatandaşlarımız her yere seyahat edebiliyor, yatırım yapabiliyor ve iş yapabiliyor."

HAYAT DEVAM EDİYOR



Sınırlarımız dışında iç savaşlar nedeniyle bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu belirten Yıldırım: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarını gerçekleştirerek ülke içerisinde değil, ülke dışında da terörü kontrol altına almayı politika olarak belirledik ve uyguluyoruz. Türkiye zor bir coğrafyada ve bu coğrafya 'ya da kader diyoruz. Bu coğrafyada ayakta durmak, mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Bir yandan terör mücadelesi devam ederken hayatta bir taraftan devam ediyor. Üretmeye, ürettiğimizi ihraç etmeye daha çok istihdam sağlamaya da ihtiyacımız var. Bunun gayreti içerisinde olacağız." dedi.

ÜRETMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ



2020 yılında Amerika'nın gayrisafi hasıla kaybı %4'e yükselerek Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası kadar kayba uğradığını belirten Binali Yıldırım, dünyanın lideri olduklarını ifade eden ülkelerin koronavirüs salgınında nasıl çaresiz kaldıklarına dikkat çekti ve sözlerine şunları ekledi: "Durumumuza şükretmemiz lazım. İhracatımızı pandemi dönemi öncesi seviyesine neredeyse tutturduk. Her türlü sıkıntıya, zorluğa rağmen üretmeye devam ediyorsunuz, istihdam kaybınız yok. Bu da çok güzel bir şey. Sorunu olmayan yok. Sorun olunca daha dinamik, daha çok mücadele gücü kazanırız."

GELECEK 50 YILIN ALTYAPISINI YAPTIK



Binali Yıldırım ulaşım yatırımlarını ele alarak mükemmeli hep beraber arayacağız ama iyiliği ıskalamayacağız diyerek devam ettiği konuşmasında, "Ulaşım ticaretin altyapısıdır, aracıdır. Biz altyapıyı yaptık, onun üzerinden trafik size kazandırır. Bugünün altyapısını değil, gelecek 50 yılın altyapısını yaptık. Sadece Kocaeli'ye 36 milyar harcama yaptık. Bunlar yapılmasa bu kadar yoğun sanayileşmenin, üretimin kümelendiği bu bölgede çaresiz kalma durumu ile karşı karşıya kalırız. Dünya ile yarışmak istiyorsak, dünya ile başa güreşmek istiyorsak altyapımızı geliştirmemiz lazım. Üretim, sanayicilik zor iştir. Üretimin verdiği hazzı hiçbir şeyde bulamazsınız, onu milyarlarla değişemezsiniz. Yaptığınız iş kutsaldır, çok güzel bir iştir Allah sizden razı olsun."

Gebze'yi Türkiye'nin bir çiçek bahçesi olarak görüyorum diyen Yıldırım: "Her çeşit çiçek var. Her bölgenin her mevsimin çiçeği olan bir bölge olarak değerlendiriyoruz. İstanbul ile Kocaeli arasında bir köprü ve Türkiye'nin sadece alın teri değil, akıl terinin de en fazla akıtıldığı bir bölgeden bahsediyorum. TÜBİTAK, Muallim köydeki Bilişim Vadisi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ar-Ge Merkezleri yani bunlar pahada ağır, yükte hafif şeylerdir. Bizim de buna ihtiyacımız var. Bilim, ihracat, katma değeri ne kadar yüksek olursa o kadar çok hızlı mesafe alırız.Ufku olan, düşünebildiğinizin daha da ötesinde gelişmelere açık olan bir döneme giriyoruz, değişimi dönüşümü ıskalamamız lazım" şeklinde konuşan ve Avrupa'nın 'Türkiye 2020'de küçülecek' söylemine karşı açıklamalarda da bulunan Yıldırım: " Türkiye küçülmüyor. Şimdi de büyüyebilir diyorlar. Bu olumsuz konuşmaların hiçbir şeye faydası olmaz, moralimizi düşürür. Gerçekçi olmamız lazım. Zorluklarımız var, bu zorlukların üstesinden gelecek irade de var. Güçlü olacağız ve hep birlikte ay yıldızlı bayrağımızın altında dünyanın parmakla gösterdiği ülkeler arasına ülkemizi sokacağız."



BÖLGENİN KADERİNİ SİZ BELİRLEYEMEZSİNİZ



Ülkemizin gücünün içerideyken çok fark edilmediğini dışarıdan bakıldığında daha net bir şekilde görüldüğünü belirten Yıldırım: "Bunun için Türkiye ile çok uğraşılıyor. Türkiye etkin değil, eskisi gibi edilgen ülke olsun diyorlar. Biz de o öyle olmaz diyoruz. Bu bölgede çileyi biz çekiyoruz, bölgenin kaderini siz belirleyemezsiniz diyoruz. Bunun için Azerbaycan'dayız, bunun için Libya ile Somali ile Yemen ile ilgiliyiz. Suriye, Irak bu bölgelerle ilgiliyiz. Doğu Akdeniz ile ilgiliyiz. Onların toprağında gözümüz yok, beklentimiz yok. Tek istediğimiz şey oralardan baki olacak zararlara karşı tedbirli olmaktır. " diyerek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.



KOCAELİ'NE HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERİYOR



Kocaeli'nin bilim, sanayi ve teknoloji üssü bir şehir olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz ise "Türkiye'deki tüm yeniliklerin her birinde Kocaeli'nin bir eli ve emeği mutlaka vardır. Bu yüzden buradaki tüm sanayicilerimizi ve burada olmayanların da hepsini çalışmalarından, üretime ve istihdama sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Kocaeli olarak, 74 milyar dolar dış ticaret hacmiyle 2020 yılını kapattık. Türkiye'de toplanan gümrük vergilerinin %25'i Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından toplanıyor. Dolayısıyla Kocaeli toplam gümrük vergileri açısından Türkiye'nin 4'te 1'ine denk geliyor. Bu açıdan da baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlarımız Kocaeli'nin hak ettiği değeri her seferinde veriyor ve tüm yatırımları da alıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Sayın Başbakanımıza minnet ve şükranlarımı ifade ediyor, sizleri de sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz, 65. dönem ve parlamenter sistemin son Başbakanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a günün anısına plaket takdim etti. Program; katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşımı ve yapılan istişareler ile son buldu.