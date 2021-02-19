Cizre'de, Terör operasyonunda 2 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Şırnak'ınc Cizre ilçesinde bölücü terör örgütünün sözde YPS ve Gençlik yapılanmasının son dönemlerde EYP'li saldırı, son dönemdeki terör olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan İ.B., B.K., G.S., İ.I., S.E. G.V. ve S.A isimli 7 şüpheli emniyetteki ifadelerin ardından mahkemeye sevk edildi.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

19 şubat'ta yapılan mahkemede 4'ü Savcılıkta alınan ifadeleri akabinde serbest bırakılırken, 1'i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.



2 şüpheli ise 15 Şubat'ta Cizre'de İdil Caddesi üzerindeki bina bahçesine yakılarak atılan çakmak gazı tüpünün patlaması olayını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.