Dev hırsızlık operasyonunda: 11 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlara Kocaeli genelinde pek çok adreste meydana gelen, evlerin kapı dilini düşürmek suretiyle hırsızlık olaylarını takibe aldı.

Yapılan takip sonucu olayların birbirleri ile bağlantılı ' Haymantlos' diye adlandırılan bir gurup gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişilerin başka illerde de benzer olayların faili oldukları tespit edildi.

70 ARA YAKALAMADA 11 TUTUKLAMA

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, olayları gerçekleştirdikleri belirlenen şahısları yakalamak amacıyla, yaklaşık 5 ay önce takibe başlandı. Gurubu takip ederken, yaklaşık 70 defa şahıslara yönelik ara yakalamalar yapıldı.

Mahallelerde patik veya lif satma bahanesi ile dolaşırken, bazı evlere giren şahıslar, takibi devam ettirirken, suçun önlenmesi amacıyla guruba yönelik ara yakalamalara yaptı. Bu ara yakalamalarda 11 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.

5 İLDE 20 GÖZALTI



Bugüne kadar Kocaeli ve çevre illerde 30'a yakın evden hırsızlık olayında yaklaşık 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen guruba, geçtiğimiz Salı günü Kocaeli merkezli olarak, İstanbul, Ankara, Çorum ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. İfadesi alınan 2 kişi serbest kalırken 5'i erkek 13'ü kadın 18 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI



Akşam saatlerine kadar Kocaeli Adliyesinde sorguları devam eden şüphelilerden 11'i tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi verilirken 5 kişi de adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Guruba yönelik olarak daha önce yapılan ara yakalamalarda tutuklanan 11 kişi ve son operasyonda tutuklanan 11 kişi ile birlikte, toplamda aynı guruptan 22 kişi tutuklanmış oldu.

Hepsi benzer suçlardan sabıkalı olan şüphelilerden bir kadının daha önce yapılan ara yakalamalar sırasında hurç içinde saklandığı görüntüler ise herkesi hayrete düşürdü. Öte yandan polis vatandaşları evden çıkarken mutlaka kapılarını kilitlemeleri ve bu tarz hırsızlıkların mağduru olmamaları konusunda uyardı.