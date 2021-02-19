Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

’de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

’de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7’si kadın 10 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.2.2021 11:17 ABONE OL
Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 7'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 6 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Fuhuşa aracılık yaptığı öne sürülen 1'i kadın 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA