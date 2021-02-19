İSKİ'den son dakika açıklaması: İşte barajlardaki son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 30 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 49,16 olarak ölçüldü. Kentte, 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın erimesi ve yer altına çekilmesiyle barajların doluluk oranının önemli miktarda artması bekleniyor.

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre 6 Şubat'ta 44,34 olan baraj doluluk oranı son iki hafta içerisinde ise yüzde 4,82 artış gösterdi. Açıklanan son verilerde 6 barajda su seviyesinin yüzde 50'nin üzerine çıktığı görüldü.

Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Alibey 55,06, Büyükçekmece 51,79, Darlık 55,01, Elmalı 55,26, Istrancalar 44,54, Kazandere 62,04, Ömerli 57,27, Pabuçdere 34,12, Sazlıdere 25,01, Terkos 46,85 olarak kaydedildi.