Jandarma Kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirdi

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; T.S.M. (24) isimli şahsın elinde bulunan Kaleşnikof marka piyade tüfeğini piyasaya sürmek istediği bilgisi alındı.

ADLİ İŞLEMLERE BAŞLANDI

Jandarma ekipleri tarafından 19 Şubat 2021 günü saat 15.00 sıralarında Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde T.S.M. (24) ve Kaleşnikof marka piyade tüfeğini bahçesinde saklayan M.B. (25 ) isimli şahıslar düzenlenen operasyon neticesinde; piyade tüfeği, 2 adet şarjör ile birlikte yakalandılar.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.