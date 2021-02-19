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'da sosyal medyadan PKK propagandasına 1 tutuklama

'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 19.2.2021 10:40 Son Güncelleme: 19.2.2021 10:41 ABONE OL
Konya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 1 tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara bölgesindeki operasyonlarına ilişkin olumsuz yönde paylaşımda bulundukları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan ikametlerindeki dijital materyallerine el konulan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen bir zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Konya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 1 tutuklama
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