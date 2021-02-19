Kumar oynamak için her yolu deniyorlar! Bir kişi perde arkasına gizlenmeye çalıştı

Adreslerde 28 deste oyun kağıdı ile bir miktar para ele geçiren ekipler, 37 kişiye de pandemi kurallarını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150 TL'den toplam 116 bin 550 TL idari para cezası yazdı. 5 adresin mühürlenmesi için de gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.