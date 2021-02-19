MHP’li belediye başkanını öldüren katil zanlısının akıl sağlığı yerinde çıktı

Konya'da seçimden sonra mahalle halkına teşekkür için astırdığı afişin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu olayı ile ilgili tutuklu yargılanan eski belediye başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç'un yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet Savcısı mütaalasında Tutuklu sanık Abdurrahman Koç ile Abdullah Koç ve Osman Koç'un ağırlaştırılmış müebbet, İrfan Kaynak'ın 15 yıldan 20 yıla kadar, Necmi Yavuz'un da 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.





31 Mart Yerel yönetimler seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li inşaat mühendisi İhsan Öztoklu (42), seçimlerden sonra teşekkür etmek için Başköy mahallesindeki billboardlara astırdığı kendi resmi ve adının olduğu 'Haydi Bismillah', 'Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördükten sonra afişin bulunduğu Başköy mahallesine gitti. Burada çıkan tartışma sonrası 4 yerinden bıçaklanan Öztoklu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





Cinayetin ardından önceki dönem belediye başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç(26) ile akrabası Osman Koç(51) tutuklandı. Daha sonra ara kararla tahliye edilen Osman Koç ile İhsan Öztoklu'yu sosyal medya üzerinden tehdit ettiği belirlenen iki kişinin tutuksuz yargılanmalarına devam edildi. Bir önceki duruşmada ise dosyada azmettirici olarak yer alan eski başkan Abdullah Koç'ta tahliye edildi.





OLAY ANLIK GELİŞMİŞ



Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Abdurrahman Koç ile tutuksuz yargılanan sanıklar ve taraf avukatları katıldı. SEGBİS ile duruşmaya katılan Abdurrahman Koç, 'Olay anlık gelişti. Ben elimdeki bıçağı bir yere atmadım. Beni kimse azmettirmedi veya yönlendirmedi' diye konuştu.



ÇOCUKLAR, KARNELERİNİ BABALARININ MEZARINA GÖTÜRMÜŞ



Gözyaşları içerisinde konuşan öldürülen İhsan Öztoklu'nun annesi Fatma Öztoklu, 'Çocukları karnelerini babalarının mezarına götürdü. Benim oğlum toprağın altından çıkmayacak. Katillerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum' dedi. Başkanın eşi Hanife Öztoklu ise, 'En ağır cezayı almalarını istiyorum' dedi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen sanık Abdurrahman Koç'ın akıl sağlığının ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor düzenlendi.



'OLAYDA SANIKLAR LEHİNE HAKSIZ TAHRİK YOK'



Cumhuriyet Savcısı, mütaalasında, sanıkların olayı haksız tahrik altında gerçekleştirmediğini, haksız tahriki Doğanhisar Belediyesinin kullanımında olan afişi yırtarak sanıkların gerçekleştirdiklerini söyledi. Mütaalada, iddianameye bağlı kalınarak tutuklu sanık Abdurrahman Koç ile Abdullah Koç ve Osman Koç'un ağırlaştırılmış müebbet, İrfan Kaynak'ın 15 yıldan 20 yıla kadar, Necmi Yavuz'un da 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.