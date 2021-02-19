Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı açıklaması

"ŞİMDİ TÜM DÜNYA BUNU KONUŞUYOR"

Bakan Koca, sosyal medya uygulaması Twitter hesabından, inaktif Kovid-19 aşısı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.