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Sağlık Bakanı 'dan son dakika aşı açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade ettiklerini belirten Bakan Koca, "Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 17:23 Son Güncelleme: 19.2.2021 17:45 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı açıklaması

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade ettiklerini belirterek, "Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı" dedi.

"ŞİMDİ TÜM DÜNYA BUNU KONUŞUYOR"

Bakan Koca, sosyal medya uygulaması Twitter hesabından, inaktif Kovid-19 aşısı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı açıklaması
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