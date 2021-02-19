Şanlıurfa'daki belediye başkanlarından ortak açıklama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abiden Beyazgül hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgili ilçe belediye başkanları bir basın toplantısı düzenledi.



Toplantıya Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya , Halilye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli,Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Bozova Belediye Başkanı Süphi Aksoy, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci,Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat uzun ve Ak Parti İlçe Başkanları katılım sağladı.



Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya basın açıklamasını yaparak şu ifadelere yer verdi; "Elbette bir şehirde yöneticiler hizmet anlamında eleştirilebilir. Bu demokratik bir haktır. Kişisel özgürlüğün de bir parçasıdır. Hukukun da koruması altındadır. Ancak bir şehirde bir yönetici, sabah uyanınca; acaba hakkımda bugün hangi yalan, algı ve iftiralar atılacağı düşüncesinde ise o şehrin enerjisi çalınmış demektir. Eğer bir baba o şehirde iftiralar nedeniyle "bu şehirde siyaset yapılamaz" düşüncesine gelmişse, o şehrin itibarı çalınmış demektir. Eğer bir anne çocuğuna "Evladım iftira, yalan ve algılarla karşılaşmak istemiyorsan; siyaset yapma" diye tembih ediyorsa, o şehrin geleceği çalınmış demektir.

Eğer bir genç "Ben neden siyaset yapayım; bende mi iftira ve yalanlarla karşı karşıya kalayım" düşüncesine getirilmişse, o şehrin güveni çalınmış demektir. Bir siyasetçi araştırmadan her bir yalan ve iftirayı ulusal medyaya taşıyorsa o şehrin imajı çalınmış demektir. Şehrin itibarı, geleceği, güveni, enerjisi, imajının çalınmasına dur demek için bir araya geldik. Yaşadığımız şehir kadim bir şehirdir. Nice peygamberler, evliyalar, alimler, bilginler gelmiş geçmiştir. İftira, algı ve yalan bir gün sizin de kapınızı çalmadan önce; STK'larımız, yazarlarımız ve medyamız velhasıl; toplumumuzun her kesiminin itibar suikastçılarını dışlaması, anlamsızlaştırması, itibarsızlaştırılması adına elinden geleni yapması gerekmektedir. Aksi taktirde bu kişiler itibar kazanıp gündem oluşturduğunda şehrimizden ve insanımızdan bir şeyler alıp götürmektedir. Şehrimiz bir; kültür, sanat, müzik, tarih, gastronomi, turizm ve inanç şehridir. Şehrimizin bu özellikleri ile anılması ve tanınması için; İyilik için, Sevgi için, Kardeşlik için, İnsanlık İçin, Birlik İçin, Millet İçin, Memleket İçin, Bayrak İçin, Vatan İçin Tüm halkımız ile beraber; hep birlikte dik duracağız, gayret edeceğiz, eğilmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.