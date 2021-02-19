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: Türkiye'de 19 Şubat koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? bugün koronavirüs son durum tablosu!

Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken haberleri de yakından takip ediliyor. Mart ayı ile beraber kademeli normalleşmeye geçilecek. Bu noktada, günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosu önem arz ediyor. Bilindiği gibi, tarafından günlük koronavirüs son durum tablosu her akşam paylaşılıyor. Türkiye'nin 19 Şubat koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu ise henüz açıklanmadı. Dün açıklanan verilerde 7 bin 241 vaka, 83 vefat olduğu belirtilmişti. İşte, son dakika haberinin detayları ve 19 Şubat 2021 koronavirüs son durum tablosu

Giriş Tarihi: 19.2.2021 18:39 Son Güncelleme: 19.2.2021 18:40 ABONE OL
SON DAKİKA: Türkiye'de 19 Şubat koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı bugün koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Şubat ayının sonlarına yaklaşılırken koronavirüs ile mücadele de devam ediyor. Türkiye, salgın karşısında etkili mücadelesini sürdürürken aşılamada ikinci doza geçildi. Öte yandna, Mart ayı itibari ile de kademeli normalleşme başlayacak. Bu noktada, Mart ayına kadar koronavirüs son durum tablosu önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu kamuoyu ile paylaşılıyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

19 Şubat koronavirüs son durum tablosu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından henüz bugünkü koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı'nin resmi internet sitesinden son dakika duyurulacak olan 19 Şubat koronavirüs son durum tablosu ile bugüne ilişkin vaka, ölüm, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı belli olacak.

18 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 241
  • HASTA SAYISI: 640
  • VEFAT SAYISI: 83
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 217

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ile salgının seyri...

17 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 325
  • HASTA SAYISI: 649
  • VEFAT SAYISI: 86
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 209

16 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 906
  • HASTA SAYISI: 658
  • VEFAT SAYISI: 90
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 189

15 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 945
  • HASTA SAYISI: 660
  • VEFAT SAYISI: 91
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 106

14 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 287
  • HASTA SAYISI: 666
  • VEFAT SAYISI: 94
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 910
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SON DAKİKA: Türkiye'de 19 Şubat koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı bugün koronavirüs son durum tablosu!
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