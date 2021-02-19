SON DAKİKA: Türkiye'de 19 Şubat koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı bugün koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Şubat ayının sonlarına yaklaşılırken koronavirüs ile mücadele de devam ediyor. Türkiye, salgın karşısında etkili mücadelesini sürdürürken aşılamada ikinci doza geçildi. Öte yandna, Mart ayı itibari ile de kademeli normalleşme başlayacak. Bu noktada, Mart ayına kadar koronavirüs son durum tablosu önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu kamuoyu ile paylaşılıyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

19 Şubat koronavirüs son durum tablosu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından henüz bugünkü koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı'nin resmi internet sitesinden son dakika duyurulacak olan 19 Şubat koronavirüs son durum tablosu ile bugüne ilişkin vaka, ölüm, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı belli olacak.