SON DAKİKA HABERİ: 56 saatlik sokak kısıtlaması başladı! Nereler açık olacak? Kimler dışarı çıkabilecek? | İşte detaylar

Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

MARKET, BAKKAL VE MANAVLAR HAFTA SONU 10.00-17.00 ARASINDA AÇIK OLACAK

Bu kapsamda;

• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.