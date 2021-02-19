Son dakika haberi: Eşi tarafından darbedilen Fatma'nın balkondan düştüğü olayla ilgili flaş gelişme

DAYAĞI GURURUNA YEDİREMEYİP ATLAMIŞ

Adana Valiliği, Fatma Bebek'in evlerinin balkonundan atlayarak yaralanması olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şiddet mağduru 21 yaşındaki Fatma Bebek, 22 yaşındaki resmi nikahlı eşi Şahin Bebek tarafından darp ve hakaret edilmesini gururuna yediremeyip, o anki psikolojisiyle 2'nci kattan aşağıya kendisinin atladığını, eşinin o anda evde olmadığını beyan ederek şikayetçi olmuştur. Konuya ilişkin, Yüreğir ilçesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapılmış olup, şüpheli şahsa 1 ay süre ile önleyici tedbir, şiddet mağduru kadına koruyucu tedbir kararı uygulanmıştır" denildi.