Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime ilişkin milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren flaş bir açıklamada bulundu. MEB'den yapılan açıklamaya göre; 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verildi.
İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim geçiş süreci hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, ikinci dönem okullar açılacak mı sorusuna, "Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak.
Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz." şeklinde yanıt vermişti.SON DAKİKA | Ortaokullar, lise 9. ve 12. Sınıflar haftada kaç gün okula gidecek? Bakan Selçuk'tan okullar ne zaman açılacak cevabı!