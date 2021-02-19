Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime ilişkin milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren flaş bir açıklamada bulundu. MEB'den yapılan açıklamaya göre; 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verildi.