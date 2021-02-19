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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında  teslim olan  örgüt mensubu sayısı 28'e yükseldi." denildi.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 10:05 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 teröristin daha teslim olduğu duyuruldu.

ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2017 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 28'e yükseldi.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu
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