Son dakika | İşte dünyanın ilaç onayı beklediği Türk bilim merkezi İKUM

Güney Kore'den Arjantin'e kadar dünyanın birçok ülkesinden ilaç firmaları İKUM'u tercih ediyor. Burada yapılan çalışmayla Almanya, Avusturya gibi çok ciddi denetimlerin yapıldığı ülkelerde o ilaç ruhsat alıp piyasaya çıkıyor ve o ülkeler bu ilaçları kendi vatandaşlarına kullanıyorlar. Kovid döneminde faz-1 yapılırken bir çok denetim geçirdik. Ukrayna ve Hindistan'dan gelip denetim yapanlar oldu.