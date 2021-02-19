Son dakika: Külliye'deki törene damgasını vurmuştu! Sürpriz fotoğrafın ayrıntıları ortaya çıktı

'HAYALİM GERÇEK OLDU'

Başkan Erdoğan ile törende yaşananları anlatan Selen, "Cumhurbaşkanı ile bebeklik fotoğrafımı gördüğümde her zaman bir daha yan yana gelebilir miyiz diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu. Cumhurbaşkanımız fotoğrafı gördüğünde çok şaşırdı. 'Bu sen misin?' diye sordu. 'Daha önce fotoğrafı neden ulaştırmadınız' dedi. Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sporcumuzla irtibatı kesmeyelim dedi. Unutulmayacak çok güzel bir gün yaşadım" dedi.