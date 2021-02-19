Son dakika haberi: PKK'nın bombacısı yakalandı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, ülkemize kaçak yollardan girip Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan bir gurup Mültecinin Kandıra İlçesinden yurt dışına çıkacağı ve bu gurup arasında önemli bir kişinin de bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Hemen harekete geçen Jandarma Ekipleri 02 Şubat 2021 günü operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda göçmenleri yurt dışına kaçıracak olan organizatör ile birlikte 11 mülteci yakalandı.

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DAHA FAZLA PARA VERMİŞLER

Son dakika bilgisine göre Jandarmanın gözaltına aldığı mülteciler ile ilgili yapmış olduğu incelemelerde, Suriye uyruklu 2 kişinin yurtdışına çıkmak için diğer mültecilerden daha çok para verdiği tespit edildi. Aynı kişilerin şüpheli hareketleri üzerine Jandarma bu kişiler ile ilgili detaylı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu kişilerden birinin PKK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olan 32 yaşında Suriye uyruklu K.H olduğu tespit edildi.