SON DAKİKA | Yeni dönemde kafe ve restoranlar nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan flaş öneri!





Biz YÖK Başkanımızın açıklamasının ardından Gazi Üniversitesi Senatosu'nu rektörümüz başkanlığında topladık. Her fakültemiz, her programımız bir araya gelerek kendi programlarında planlamalarını yaptılar ve bu haftadan itibaren de öğrencilerimize duyuruyoruz" ifadesini kullandı.

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